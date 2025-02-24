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Нурболат Абдуллин устроил той в честь 65-летия мамы (видео)

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Нурболат Абдуллин с матерью
Нурболат Абдуллин с матерью. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, устроил той в честь 65-летия мамы. Видео с торжества он разместил в своем Instagram, передает NUR.KZ.

"День рождения, полный сюрпризов. Поздравляю вас, мамочка!" - отметил Нурболат.

В честь именинницы пели приглашенные артисты - Жазира Байрбекова, Жанболат Ербатыров. Поздравить маму Нурболата пришли также Мейрамбек Беспаев, Нуржан Толендиев и другие знаменитости.

Любящий сын закружил с мамой в танце, а гости без устали дарили подарки и цветы.

"Я бы назвала вашу маму символом казахской женщины. Такая естественная, в платке, без тонны косметики. Какая красивая женщина. Молча завидую", "Пусть ваша мама живет до ста", "Почему я плачу", "Какое прекрасное зрелище", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223222-nurbolat-abdullin-ustroil-toy-v-chest-65-letiya-mamy-video/