Авто в подарок: Фариза Тореали устроила младшей сестре сюрприз на 22-летие

Блогер-миллионник Фариза Тореали устроила сюрприз младшей сестре Дине на ее день рождения. Фариза подарила имениннице новый автомобиль на 22-летие, передает NUR.KZ.

Сюрприз удался на славу - Дина не знала о подарке до последней минуты. Именинница отмечала 22-летие в кругу семьи в ресторане. На улице ее ждал новенький автомобиль, перевязанный красной лентой. На капоте машины красовался огромный бант.

"По воле Аллаха я сделала сюрприз своей младшей сестре. Люблю тебя искренне. Прими мою сестринскую заботу. Пусть Аллах даст нам много хороших дней.

Хорошо, что в эту минуту рядом оказались и наши родители. Пусть наша любовь и забота друг о друге усиливается изо дня в день.

С днем рождения, моя дорогая сестренка", - написала Фариза в соцсети.

Дина, в свою очередь, тоже написала пост в Instagram.

"Пишу и плачу. Разные чувства. Безмерно благодарна Всевышнему за моих родных. Спасибо родителям за то, что так воспитали нас. Фариза, ты самая лучшая (и не только сестра)", - отмечено в публикации.

Сестры певца Торегали Тореали растрогали подписчиков. Они пожелали им счастья.