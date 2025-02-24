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Авто в подарок: Фариза Тореали устроила младшей сестре сюрприз на 22-летие

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Фариза и Дина Тореали
Фариза и Дина Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Блогер-миллионник Фариза Тореали устроила сюрприз младшей сестре Дине на ее день рождения. Фариза подарила имениннице новый автомобиль на 22-летие, передает NUR.KZ.

Сюрприз удался на славу - Дина не знала о подарке до последней минуты. Именинница отмечала 22-летие в кругу семьи в ресторане. На улице ее ждал новенький автомобиль, перевязанный красной лентой. На капоте машины красовался огромный бант.

"По воле Аллаха я сделала сюрприз своей младшей сестре. Люблю тебя искренне. Прими мою сестринскую заботу. Пусть Аллах даст нам много хороших дней.

Хорошо, что в эту минуту рядом оказались и наши родители. Пусть наша любовь и забота друг о друге усиливается изо дня в день.

С днем рождения, моя дорогая сестренка", - написала Фариза в соцсети.

Дина, в свою очередь, тоже написала пост в Instagram.

"Пишу и плачу. Разные чувства. Безмерно благодарна Всевышнему за моих родных. Спасибо родителям за то, что так воспитали нас. Фариза, ты самая лучшая (и не только сестра)", - отмечено в публикации.

Сестры певца Торегали Тореали растрогали подписчиков. Они пожелали им счастья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223200-avto-v-podarok-fariza-toreali-ustroila-mladshey-sestre-syurpriz-na-22-letie/