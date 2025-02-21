"Я больше не боюсь ошибиться": Макпал Исабекова сделала признание в свой день рождения

Казахстанская певица, исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова отмечает сегодня, 21 февраля, свой 41-й день рождения. Именинница поблагодарила родных, друзей и поклонников за поздравления, передает NUR.KZ.

Макпал опубликовала пост в Instagram. Она отметила, что вышла на новый уровень.

"Новый левел любви к себе разблокирован, я полна сил и решимости творить, создавать, масштабироваться, углубляться, познавать, учиться, расти, созидать. И я больше не боюсь ошибиться. Все, есть опыт.

Спасибо за все, Создатель! Отныне фокус держим только на счастье, я счастливая, много понадобилось дней и ночей, чтобы это понять.

Спасибо каждому, кто рядом, всем, кто есть и любит, всем, кто был и ушел, тоже спасибо, многому научили.

Я с радостью встречу всех, кто идет ко мне, мои объятия открыты, а сердце распахнуто. Погнали дальше жить эту интересную и увлекательную жизнь, она сама по себе уже подарок", - написала она.

Макпал рассказала, что хочет вновь начать путешествовать и поблагодарила подписчиков в соцсети.

"Рада что вы есть у меня, пусть у всех все будет хорошо", - заключила именинница.