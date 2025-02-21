Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я больше не боюсь ошибиться": Макпал Исабекова сделала признание в свой день рождения

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица, исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова отмечает сегодня, 21 февраля, свой 41-й день рождения. Именинница поблагодарила родных, друзей и поклонников за поздравления, передает NUR.KZ.

Макпал опубликовала пост в Instagram. Она отметила, что вышла на новый уровень.

"Новый левел любви к себе разблокирован, я полна сил и решимости творить, создавать, масштабироваться, углубляться, познавать, учиться, расти, созидать. И я больше не боюсь ошибиться. Все, есть опыт.

Спасибо за все, Создатель! Отныне фокус держим только на счастье, я счастливая, много понадобилось дней и ночей, чтобы это понять.

Спасибо каждому, кто рядом, всем, кто есть и любит, всем, кто был и ушел, тоже спасибо, многому научили.

Я с радостью встречу всех, кто идет ко мне, мои объятия открыты, а сердце распахнуто. Погнали дальше жить эту интересную и увлекательную жизнь, она сама по себе уже подарок", - написала она.

Макпал рассказала, что хочет вновь начать путешествовать и поблагодарила подписчиков в соцсети.

"Рада что вы есть у меня, пусть у всех все будет хорошо", - заключила именинница.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222748-ya-bolshe-ne-boyus-oshibitsya-makpal-isabekova-sdelala-priznanie-v-svoy-den-rozhdeniya/