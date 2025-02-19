Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Счастлив, что ты появилась в моей жизни": Прилучный публично признался в любви жене

Опубликовано:

Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Российский актер Павел Прилучный, звезда "Мажора", нежно поздравил жену - актрису Зепюр Брутян - с днем рождения. Он также публично признался ей в любви, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Павла Прилучного в Instagram. Актер также разместил фото любимой, на которых она запечатлена в закрытом бордовом платье. Наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру.

"Моя красота и грация, Зепюр. С днем рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!" - отметил он.

"С днем рождения вашу красивую и замечательную жену! Счастья вашей классной семье!", "Шикарная. Храни Бог ваш семейный очаг! Зепюр, исполнения всех желаний тебе", "Зепюр молодчинка, красотка, нежная и очень мудрая, счастья вам с Пашей на долгие годы", - гласят комментарии.

Сама Зепюр рассказала, что всегда мечтала отметить день рождения на сцене. Коллеги и супруг устроили ей сюрприз прямо во время спектакля.

"Получается , что мечты сбываются", - призналась она, поблагодарив близких, друзей и зрителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222021-schastliv-chto-ty-poyavilas-v-moey-zhizni-priluchnyy-publichno-priznalsya-v-lyubvi-zhene/