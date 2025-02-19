"Счастлив, что ты появилась в моей жизни": Прилучный публично признался в любви жене

Российский актер Павел Прилучный, звезда "Мажора", нежно поздравил жену - актрису Зепюр Брутян - с днем рождения. Он также публично признался ей в любви, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Павла Прилучного в Instagram. Актер также разместил фото любимой, на которых она запечатлена в закрытом бордовом платье. Наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру.

"Моя красота и грация, Зепюр. С днем рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!" - отметил он.

"С днем рождения вашу красивую и замечательную жену! Счастья вашей классной семье!", "Шикарная. Храни Бог ваш семейный очаг! Зепюр, исполнения всех желаний тебе", "Зепюр молодчинка, красотка, нежная и очень мудрая, счастья вам с Пашей на долгие годы", - гласят комментарии.

Сама Зепюр рассказала, что всегда мечтала отметить день рождения на сцене. Коллеги и супруг устроили ей сюрприз прямо во время спектакля.

"Получается , что мечты сбываются", - призналась она, поблагодарив близких, друзей и зрителей.