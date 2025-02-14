"У меня седые волосы и потрясающая улыбка": Динара Кырыкбаева рассказала факты о себе

Казахстанская исполнительница Динара Кырыкбаева сделала признание в Instagram. Мать троих детей рассказала подписчикам некоторые факты о себе, передает NUR.KZ.

Динара разместила в ленте фото, на которых запечатлелась на городских улицах. Для прогулки певица выбрала серые джинсы и широкий темно-лиловый пиджак. В качестве аксессуаров, дополнивших образ, Динара взяла синюю сумку и надела черные солнцезащитные очки.

"У меня есть седые волосы, широкие бедра и узкая талия и потрясающая улыбка", - заявила она.

"Вы потрясающе выглядите", "Согласна, у вас очень красивая улыбка", "Шикарная девушка", "Красотка", "У меня тоже седые волосы. Дико, вы очень красивая, натуральная, естественная", "Надевайте обтягивающие вещи. Я думаю, с такой фигурой грех скрывать все это", - высказались фанаты.