"У меня седые волосы и потрясающая улыбка": Динара Кырыкбаева рассказала факты о себе
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Казахстанская исполнительница Динара Кырыкбаева сделала признание в Instagram. Мать троих детей рассказала подписчикам некоторые факты о себе, передает NUR.KZ.
Динара разместила в ленте фото, на которых запечатлелась на городских улицах. Для прогулки певица выбрала серые джинсы и широкий темно-лиловый пиджак. В качестве аксессуаров, дополнивших образ, Динара взяла синюю сумку и надела черные солнцезащитные очки.
"У меня есть седые волосы, широкие бедра и узкая талия и потрясающая улыбка", - заявила она.
"Вы потрясающе выглядите", "Согласна, у вас очень красивая улыбка", "Шикарная девушка", "Красотка", "У меня тоже седые волосы. Дико, вы очень красивая, натуральная, естественная", "Надевайте обтягивающие вещи. Я думаю, с такой фигурой грех скрывать все это", - высказались фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220819-u-menya-sedye-volosy-i-potryasayushchaya-ulybka-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-fakty-o-sebe/