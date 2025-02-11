"Горжусь, что я твоя мама": Мерьем Узерли отметила 11-летие старшей дочери

Звезда турецкого сериала "Великолепный век", турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли показала в соцсети фото с празднования 11-летия старшей дочери, передает NUR.KZ.

"Хюррем-султан" выложила фото с детского праздника - на снимках можно увидеть ее дочерей, а также отца и мать. Все участники торжества надели "собачьи ушки", а на именинном торте красовалась собачья мордашка.

Дом был украшен воздушными шарами в виде разноцветных сердечек и милых щенят разных пород. В карусели актриса также показала архивное фото из роддома и посвятила теплый пост дочери Ларе.

"Боже мой! 11 лет! Словами не передать, как сильно я тебя люблю, ты помогала и помогаешь мне расти, и я делаю все возможное, чтобы помочь тебе. Ты невероятная душа, и я так горжусь тем, что я твоя мама.

Я так горжусь тобой. Ты прекрасна такая, какая ты есть! С днем рождения, моя большая любовь, пусть все твои желания сбудутся", - написала Мерьем в своем блоге.

Поклонники Узерли порадовались за звездную маму и пожелали ее девочке счастья и крепкого здоровья.