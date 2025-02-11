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"Дедушкина копия": Гульзира Айдарбекова показала теплое фото мужа с внучкой

Опубликовано:

Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото
Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото : instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова показала теплое фото мужа с внучкой. Пользователи соцсети отметили, что дочь Кайрата очень похожа на дедушку, передает NUR.KZ.

Фото Нуртаса Айдарбекова и его внучки Сезим, старшей дочери Кайрата Нуртаса, появилось в Instagram Гульзиры Айдарбековой.

"Дедушкина внучка Сезим соскучилась по нему. Оба они довольны и выслали мне свое фото. Даст Аллах, через пару дней навещу внуков. Алау (вторая дочь Кайрата Нуртаса - прим. ред.) часто стала звонить и спрашивать, когда я приеду к ним.

Спасибо Аллаху, есть родные люди, которые по мне скучают. Внуки - это продолжение нашей жизни. Все они нам дороги, все такие сладкие, но, может быть, потому что мы очень хотели дочь, девочек мы любим сильнее", - рассказала она.

"Дедушкина копия", "На папу похожа. Пусть будет счастлива", "Умная девочка", "Ой, как на деда похожа", "Копия Кайрата", "Вы такие хорошие дедушка и бабушка", - написали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2219676-dedushkina-kopiya-gulzira-aydarbekova-pokazala-teploe-foto-muzha-s-vnuchkoy/