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"Жизнь не должна быть однообразной": Суперпапа Серик поразмышлял о пользе путешествий

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Серикжан Тлеулесов с женой
Серикжан Тлеулесов с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский блогер-миллионник Серикжан Тлеулесов, известный в Сети как Суперпапа Серик, улетел с женой детьми во Вьетнам и поделился яркими фото с отдыха, передает NUR.KZ.

Суперпапа отметил, что Вьетнам - 17-я страна, которую они посетили с детьми за последние 5 лет.

"До 34 лет я никуда не выезжал, не покидал свой маленький город Талгар. И не понимал людей, которые всегда путешествуют, и вечно спорил с ними о том, что это пустая трата денег.

Но мне всегда отвечали, что путешествие - единственная вещь, покупая которую, ты становишься лишь богаче.

И когда я все-таки решил поехать в Египет, всего одна эта поездка изменила мое мировоззрение", - рассказал блогер.

Суперпапа осознал, что жить нужно ради эмоций, чтобы было что вспомнить в старости.

"Это огромный подарок жизни для людей - иметь возможность исследовать мир и вместе с ним самого себя! Расти с каждым новым знанием, с каждым новым путешествием. Жизнь не должна быть однообразной, не должна состоять лишь из быта, работы, тоев и ежедневных хлопот", - отметил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218841-zhizn-ne-dolzhna-byt-odnoobraznoy-superpapa-serik-porazmyshlyal-o-polze-puteshestviy/