"Будет мальчик": Индиру Едильбаеву заподозрили в беременности на новых фото из Таиланда

Казахстанская исполнительница Индира Едильбаева разместила в соцсети фото из Таиланда. Артистка отметила, что в этот раз отдых был совсем другим, передает NUR.KZ.

Индира показала в карусели невероятные кадры из Пхукета. На них она позирует в разных пляжных нарядах на фоне красивого пейзажа. На фото можно также увидеть ее супруга. Артистка отметила, что отпуск получился невероятным.

"В этот раз Тай открылся с другой стороны. Совместили островной изолированный отдых с выездами в шумный город - идеальный баланс", - рассказала она.

Камалдин Камирдинов, муж певицы, удивился, как много разных фото удалось снять его супруге.

"Когда ты успела все это наснимать?" - спросил он под публикацией.

Подписчики восхитились увиденным, а кто-то из фанатов решил, что певица беременна.

"Тоже хочу в тропики", "Красиво", "Прекрасная", "Будет мальчик", - гласят комментарии.

Напомним, летом 2023 года Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально заключили брак, а той же осенью молодые сыграли пышную свадьбу.