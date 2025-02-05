"Будет мальчик": Индиру Едильбаеву заподозрили в беременности на новых фото из Таиланда
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Казахстанская исполнительница Индира Едильбаева разместила в соцсети фото из Таиланда. Артистка отметила, что в этот раз отдых был совсем другим, передает NUR.KZ.
Индира показала в карусели невероятные кадры из Пхукета. На них она позирует в разных пляжных нарядах на фоне красивого пейзажа. На фото можно также увидеть ее супруга. Артистка отметила, что отпуск получился невероятным.
"В этот раз Тай открылся с другой стороны. Совместили островной изолированный отдых с выездами в шумный город - идеальный баланс", - рассказала она.
Камалдин Камирдинов, муж певицы, удивился, как много разных фото удалось снять его супруге.
"Когда ты успела все это наснимать?" - спросил он под публикацией.
Подписчики восхитились увиденным, а кто-то из фанатов решил, что певица беременна.
"Тоже хочу в тропики", "Красиво", "Прекрасная", "Будет мальчик", - гласят комментарии.
Напомним, летом 2023 года Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально заключили брак, а той же осенью молодые сыграли пышную свадьбу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218104-budet-malchik-indiru-edilbaeva-zapodozrili-v-beremennosti-na-novyh-foto-iz-tailanda/