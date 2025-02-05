"Она все молодеет": Галкин показал фото 75-летней Пугачевой

Юморист и пародист Максим Галкин показал в своем Instagram новое фото звездной жены - певицы Аллы Пугачевой. Фанаты тут же отреагировали на его публикацию, передает NUR.KZ.

За короткое время с момента публикации фото Пугачевой набрало свыше 33 тысяч "лайков".

"Доброго вечера вам", - отметил Галкин под фото жены.

75-летняя артистка запечатлелась на фото с сияющей улыбкой, фанаты звездной пары отметили, что Алла Пугачева выглядит просто прекрасно.

"Увидел Аллу и сразу полегчало", "Шикарная женщина. Харизма, талант, доброе сердце. Обожаю", "Прекрасная и любимая Алла Борисовна! Она мой кумир уже 18 лет", "Алла Борисовна всегда искренняя! Настоящая! Без капли фальши! Красивая женщина внешне и внутренне! Личность! Поэтому и любима миллионами", "Алла Борисовна все молодеет", - отреагировали в Сети.

Недавно Галкин и Пугачева побывали на спектакле с участием Хаматовой и Суханова и восхитились их игрой.