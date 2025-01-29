Галкин и Пугачева восхитились игрой Хаматовой и Суханова, побывав на их спектакле на Кипре

Юморист и пародист Максим Галкин побывал с супругой, 75-летней певицей Аллой Пугачевой, на спектакле, в котором сыграла актриса Чулпан Хаматова, передает NUR.KZ.

Видео со спектакля "Записки сумасшедших" артист выложил в сторис Instagram.

Галкин не стал скрывать своего восхищения, как и Алла Борисовна, которая сидела рядом с мужем, улыбалась и аплодировала актерам театра.

Можно отметить, как хорошо выглядит 75-летняя исполнительница хитов "Миллион алых роз" и "Позови меня с собой".

"Спасибо режиссеру Дмитрию Крымову, Максиму Суханову и Чулпан Хаматовой за невероятный спектакль! Счастлив, что побывал!" - заявил он.

Сторис Максима Галкина. Скрин: instagram.com/maxgalkinru

Как отмечает 7days.ru, постановка спектакля "Записки сумасшедших", где сыграли Хаматова и Суханов, состоялась в Лимасоле в театре Паттихио 27 и 28 января. Издание пишет, что звездные супруги Галкин и Пугачева сейчас живут на Кипре, а их дети - в Лондоне, куда улетели на учебу.