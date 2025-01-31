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"Не судите людей по мере своей испорченности": Асель Аскар обратилась к хейтерам

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", обратилась к хейтерам в соцсети. Она попросила не судить людей по себе, передает NUR.KZ.

Новый пост Асель Аскар написала в Instagram. Актриса сопроводила его фотографиями, на которых попозировала в легком мини-платье с цветочным принтом. К нему она подобрала босоножки на тонком и высоком каблуке.

"В окно смотрели двое. Шел дождь. Один видел красоту природы. А второй грязь. Так и в жизни. Никогда не судите людей по мере своей испорченности и никогда не думайте, что люди воспринимают мир таким, каким видите его вы. Все мы разные", - отметила она.

"Правильно, сколько людей, столько и мнений, у каждого своя собственная точка зрения на что-либо", "Нужно смотреть на все с любовью и мир станет ярче", "Сказано в точку, красавица", "Самая красивая актриса в Казахстане", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216856-ne-sudite-lyudey-po-mere-svoey-isporchennosti-asel-askar-obratilas-k-heyteram/