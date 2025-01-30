"Женщина должна позволять себе быть разной": Аида Кауменова вдохновила фанаток
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Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова поразмышляла о том, какой может быть женщина. Она отметила, что представительницы слабого пола могут позволить себе быть разными, передает NUR.KZ.
Аида Кауменова не отстала от популярного в соцсети тренда и с помощью нейросети предстала в разных образах.
"Здесь представлены красивые вариации меня, но, оказывается, каждая женщина должна позволять себе быть разной. Например, когда она очень злая или обидчивая, или странная…
В любом эмоциональном состоянии можно просто сказать себе: "И такой я тоже могу быть!".
И принять себя именно такой в данный момент, не пытаясь себя критиковать, не испытывая чувство вины, а просто от души позволить себе себя любимую. Пользуйтесь, классная штука, девочки", - написала она.
Аида вдохновила своим постом многих подписчиц.
"Да, Аида, на сто процентов согласна с вами", "Вау, разная и милая", "Вы чудесная", "Ой, классно", "Что за красота, вы прекрасны", - отреагировали пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216421-zhenshchina-dolzhna-pozvolyat-sebe-byt-raznoy-aida-kaumenova-vdohnovila-fanatok/