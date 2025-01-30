"Женщина должна позволять себе быть разной": Аида Кауменова вдохновила фанаток

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова поразмышляла о том, какой может быть женщина. Она отметила, что представительницы слабого пола могут позволить себе быть разными, передает NUR.KZ.

Аида Кауменова не отстала от популярного в соцсети тренда и с помощью нейросети предстала в разных образах.

"Здесь представлены красивые вариации меня, но, оказывается, каждая женщина должна позволять себе быть разной. Например, когда она очень злая или обидчивая, или странная…

В любом эмоциональном состоянии можно просто сказать себе: "И такой я тоже могу быть!".

И принять себя именно такой в данный момент, не пытаясь себя критиковать, не испытывая чувство вины, а просто от души позволить себе себя любимую. Пользуйтесь, классная штука, девочки", - написала она.

Аида вдохновила своим постом многих подписчиц.

"Да, Аида, на сто процентов согласна с вами", "Вау, разная и милая", "Вы чудесная", "Ой, классно", "Что за красота, вы прекрасны", - отреагировали пользователи соцсети.