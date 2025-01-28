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"Гештальт закрыт": Динара Бактыбаева рассказала, как исполнила детскую мечту

Опубликовано:

Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", рассказала в Instagram, о чем мечтала будучи подростком, передает NUR.KZ.

Динара повторила популярный тренд и с помощью нейросети сгенерировала новые изображения. Таким образом, поклонники увидели "совершенно новую" Динару.

"Моя мечта была в 13 лет выглядеть вот такой эмо-герл! Эх, нулевые, какая же ностальгия!

Я была безумной фанаткой Tokio Hotel, и уже в студенчестве выполнила мечту подростка и слетала на их концерт в Москву. Гештальт был закрыт.

Какой образ мне подходит больше?" - отметила Динара.

"Мой любимый стиль. В самое сердце", "Во всех образа шикарна", "Любой образ идет", "Я тоже была фанаткой Tokio Hotel", "На японку похожа", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215731-geshtalt-zakryt-dinara-baktybaeva-rasskazala-kak-ispolnila-detskuyu-mechtu/

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