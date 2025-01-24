"Не мешать им - уже большая мудрость": Жулдыз Абдукаримова высказалась о будущих келин

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, которая растит двух дочерей и двух сыновей, поразмышляла в своем Instagram о будущих келин, передает NUR.KZ.

Жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса ответила на вопрос в соцсети - у Жулдыз спросили, какими она хочет видеть своих будущих невесток.

Отметим, что у Жулдыз и Кайрата подрастают два сына - Нарул и Хан, у них есть также две дочери - Сезим и Алау, так что Жулдыз предстоит стать и свекровью, и тещей.

"Какой интересный вопрос. Не я ведь буду жить с невестками. И с зятьями тоже не собираюсь жить вместе.

Самое главное, чтобы молодые друг другу подходили, не так ли? А я могу лишь оказать посильную поддержку.

Если даже не смогу помочь, то не мешать им жить, я думаю, уже большая мудрость", - высказалась Абдукаримова.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial