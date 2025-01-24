"Не мешать им - уже большая мудрость": Жулдыз Абдукаримова высказалась о будущих келин
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Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, которая растит двух дочерей и двух сыновей, поразмышляла в своем Instagram о будущих келин, передает NUR.KZ.
Жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса ответила на вопрос в соцсети - у Жулдыз спросили, какими она хочет видеть своих будущих невесток.
Отметим, что у Жулдыз и Кайрата подрастают два сына - Нарул и Хан, у них есть также две дочери - Сезим и Алау, так что Жулдыз предстоит стать и свекровью, и тещей.
"Какой интересный вопрос. Не я ведь буду жить с невестками. И с зятьями тоже не собираюсь жить вместе.
Самое главное, чтобы молодые друг другу подходили, не так ли? А я могу лишь оказать посильную поддержку.
Если даже не смогу помочь, то не мешать им жить, я думаю, уже большая мудрость", - высказалась Абдукаримова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214857-ne-meshat-im-uzhe-bolshaya-mudrost-zhuldyz-abdukarimova-vyskazalas-o-budushchih-kelin/