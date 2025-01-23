Алишер Каримов рассказал, для чего отправился в Камбоджу (видео)
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Заслуженный деятель Казахстана, отечественный исполнитель Алишер Каримов рассказал о своей поездке в Камбоджу - он снял видео своего пребывания там, передает NUR.KZ.
Алишер Каримов признался, что подобное видео, где подробно рассказывает о каждом шаге своего пребывания на отдыхе, снимает впервые.
"Мое первое видео в таком формате", - написал он.
Свое повествование Каримов начал из аэропорта - рассказал о полете, заселении в отель, пребывании на пляже, прогулке по городу. Алишер полакомился вкусной лапшой в местном кафе и отправился в тренажерный зал.
"Наутро я вылетел в город Сием Рип, который находится на севере страны. Занял лучшее место в самолете и мы полетели. Летели всего 30 минут. И я на месте.
Заселился в отель и сразу же поехал на место, ради которого прилетел в Камбоджу. А вот и оно - древний город Ангкор 15 века. Камбоджийцы настолько его чтят, что даже разместили его на государственном флаге", - отметил Алишер.
Фанаты оценили старания Алишера и попросили его почаще снимать и монтировать подобные ролики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214567-alisher-karimov-rasskazal-dlya-chego-otpravilsya-v-kambodzhu-video/