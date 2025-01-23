"Верните мне мое": Гузеева рассказала, как лишилась редких фото из личного архива
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Российская актриса Лариса Гузеева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней много лет назад. Звезда "Жестокого романса" лишилась редких фото, передает NUR.KZ.
Как рассказала Гузеева, это произошло почти 30 лет назад.
"Однажды, когда я еще жила в Петербурге, ко мне пришли журналисты, позже выяснилось, что они просто проходимцы: взяли интервью и мои лучшие фотографии - семейные, детские, со съемок, просто красивые портреты, обещая вернуть через пару дней. Не вернули", - вспоминает она (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).
Одно из ее пропавших фото появилось в Сети и актриса случайно его увидела.
"Вот это фото неожиданно попалось в Сети - оно тоже было у этих... людей. Значит, они живы, раз это выложили. Все фотографии в единственном экземпляре.
Надеюсь на чудо и обращаюсь: эээ… не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение. Жизнь не стоит на месте. Пожалуйста, верните мне мое", - попросила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214560-vernite-mne-moe-guzeeva-rasskazala-kak-lishilas-redkih-foto-iz-lichnogo-arhiva/