"Верните мне мое": Гузеева рассказала, как лишилась редких фото из личного архива

Российская актриса Лариса Гузеева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней много лет назад. Звезда "Жестокого романса" лишилась редких фото, передает NUR.KZ.

Как рассказала Гузеева, это произошло почти 30 лет назад.

"Однажды, когда я еще жила в Петербурге, ко мне пришли журналисты, позже выяснилось, что они просто проходимцы: взяли интервью и мои лучшие фотографии - семейные, детские, со съемок, просто красивые портреты, обещая вернуть через пару дней. Не вернули", - вспоминает она (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Одно из ее пропавших фото появилось в Сети и актриса случайно его увидела.

"Вот это фото неожиданно попалось в Сети - оно тоже было у этих... людей. Значит, они живы, раз это выложили. Все фотографии в единственном экземпляре.

Надеюсь на чудо и обращаюсь: эээ… не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение. Жизнь не стоит на месте. Пожалуйста, верните мне мое", - попросила она.