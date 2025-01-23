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Эзотерика

"Наверное, будет девочка": беременная Дарья Александрова устроила яркую фотосессию с мужем

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Дарья Александрова
Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова, ожидающая третьего малыша, устроила яркую фотосессию с мужем. Образы звезды фильма "Свадьба на троих" покорил ее фанатов, передает NUR.KZ.

Дарья поделилась бэкстейджем с новой фотосессии - на кадрах она запечатлелась вместе с мужем. Актриса меняет роскошные наряды, которые подчеркивают ее "интересное положение".

Отметим, что у Дарьи Александровой и ее супруга подрастают дочь и сын. Пара ожидает появления на свет третьего малыша.

"И снова песня заставляет реветь. Вот же ревой я стала", - отметила актриса.

"Какая красота", "Шикарная мама, шикарные луки", "Легких родов, принцесса", "Роскошная, лучшая, образ в черной шляпе претендует на красную дорожку", "Искренне рада за вас! Ты, как всегда, прекрасна! Образы топ! От души желаю всех благ вашей семье! Люблю", "Все образы топ - грациозная, шикарная, сногсшибательная", "О, наверное, у вас будет девочка", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214527-navernoe-budet-devochka-beremennaya-darya-aleksandrova-ustroila-yarkuyu-fotosessiyu-s-muzhem/

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