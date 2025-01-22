Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Шахизада показала, как отдыхает в Египте с семьей (фото, видео)

Опубликовано:

Шахизада
Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада поделилась кадрами с отдыха в Египте, куда улетела отдыхать вместе с семьей. Фанаты пожелали ей хорошего времяпрепровождения, передает NUR.KZ.

Белый легкий костюм и белая шляпка с черной каймой - Шахизада попозировала на фоне белоснежного отеля в Шарм-эль-Шейхе.

"Я благодарю Аллаха", - написала она, разместив подборку ярких фотографий.

На них также можно увидеть артистку в черном пляжном платье в сеточку, которое она накинула поверх купальника и запечатлелась у моря.

Фанаты певицы тут же отметили, как элегантна их любимица и пожелали ей отличного отдыха.

"Фотогеничная Шахизада", "Вы так классно выходите на фото", "Огонь", - отметили они.

Отметим, что исполнительница отдыхает с сыном, невесткой и внуками. Она показала, как играет в гольф с внуком, который обошел бабушку по количеству забитых в лунку мячей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213945-shahizada-pokazala-kak-otdyhaet-v-egipte-s-semey-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie