Шахизада показала, как отдыхает в Египте с семьей (фото, видео)

Казахстанская певица Шахизада поделилась кадрами с отдыха в Египте, куда улетела отдыхать вместе с семьей. Фанаты пожелали ей хорошего времяпрепровождения, передает NUR.KZ.

Белый легкий костюм и белая шляпка с черной каймой - Шахизада попозировала на фоне белоснежного отеля в Шарм-эль-Шейхе.

"Я благодарю Аллаха", - написала она, разместив подборку ярких фотографий.

На них также можно увидеть артистку в черном пляжном платье в сеточку, которое она накинула поверх купальника и запечатлелась у моря.

Фанаты певицы тут же отметили, как элегантна их любимица и пожелали ей отличного отдыха.

"Фотогеничная Шахизада", "Вы так классно выходите на фото", "Огонь", - отметили они.

Отметим, что исполнительница отдыхает с сыном, невесткой и внуками. Она показала, как играет в гольф с внуком, который обошел бабушку по количеству забитых в лунку мячей.