Шахизада показала, как отдыхает в Египте с семьей (фото, видео)
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Казахстанская певица Шахизада поделилась кадрами с отдыха в Египте, куда улетела отдыхать вместе с семьей. Фанаты пожелали ей хорошего времяпрепровождения, передает NUR.KZ.
Белый легкий костюм и белая шляпка с черной каймой - Шахизада попозировала на фоне белоснежного отеля в Шарм-эль-Шейхе.
"Я благодарю Аллаха", - написала она, разместив подборку ярких фотографий.
На них также можно увидеть артистку в черном пляжном платье в сеточку, которое она накинула поверх купальника и запечатлелась у моря.
Фанаты певицы тут же отметили, как элегантна их любимица и пожелали ей отличного отдыха.
"Фотогеничная Шахизада", "Вы так классно выходите на фото", "Огонь", - отметили они.
Отметим, что исполнительница отдыхает с сыном, невесткой и внуками. Она показала, как играет в гольф с внуком, который обошел бабушку по количеству забитых в лунку мячей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213945-shahizada-pokazala-kak-otdyhaet-v-egipte-s-semey-foto-video/