"Любовь спасет мир": родители Кайрата Нуртаса улетели в Дубай и очаровали новым видео

Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители популярного певца Кайрата Нуртаса, опубликовали свежий пост в соцсети Instagram - пара улетела отдыхать в Дубай, передает NUR.KZ.

Гульзира и Нуртас показали все прелести жаркого курорта - подписчики увидели большой номер с панорамными окнами, огромный бассейн и теплое море. Своим поклонникам Айдарбековы пожелали такого же яркого отдыха.

"Пусть те, кто мечтает создать семью, обретут полноценное и крепкое семейное счастье, а те, кто уже имеет семью, путешествуют по миру любви, держась за руки, и проживают вместе долгую, наполненную смыслом и гармонией жизнь. Да примет Всевышний ваши стремления!" - пожелала подписчикам Гульзира.

"Любовь спасет мир", "Вам это очень подходит. Пусть ваша любовь живет вечно", "Хорошо отдохните и возвращайтесь на родину", - пожелали фанаты.