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"Город, подаривший мне счастье": Молдир Ауелбекова показала атмосферные кадры из Алматы

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова посвятила большой пост Алматы - городу, который, по ее словам, подарил ей возможности для развития, передает NUR.KZ.

"Я приехала в Алматы 21 год назад, когда мне было всего 18. Тогда этот город казался мне далекой и неприступной крепостью. Мой путь был неясен, возможности туманны, а мечты словно находились за горизонтом. Но со временем Алматы показал свое истинное лицо — это город, который тепло принимает каждого, открывая двери к новым начинаниям и высоким вершинам.

Сегодня я процветаю и живу прекрасной жизнью в Алматы! Этот город воплотил мои мечты в реальность и помог достичь значительных высот. Для меня Алматы — это не просто город, это часть моей души, место, где исполнились самые заветные желания.

Мой город, подаривший мне настоящее счастье, — мой Алматы! Я люблю тебя бесконечно!" - написала Ауелбекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213529-gorod-podarivshiy-mne-schaste-moldir-auelbekova-pokazala-atmosfernye-kadry-iz-almaty/

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