"Красивые, стильные": поздравившая мужа с 47-летием Орбакайте поделилась новыми фото

Певица Кристина Орбакайте тепло поздравила своего мужа - предпринимателя Михаила Земцова - с днем рождения в соцсети. Она также опубликовала фото с ним, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, любимый", - написала Кристина под фото, которые разместила в своем блоге, добавив "красное сердечко".

На снимке певица и ее супруг стоят в обнимку в лифте и делают селфи. На втором кадре Михаил Земцов, которому исполнилось 47 лет, нежно целует жену в лоб.

"Поздравляем", - прокомментировала пост дочери Алла Пугачева.

"Вам, Кристина, очень повезло, у вас такой муж!", "Чудесная пара, красивые, стильные", "Кристина красотка", "Поздравляем Михаила с днем рождения", "Любви и счастья", "Счастья, любви без границ и взаимопонимания вам", - поздравили пользователи соцсети.

Ранее путешествующая по миру с мужем Орбакайте поделилась фото с острова Бали.