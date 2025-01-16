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"Красивые, стильные": поздравившая мужа с 47-летием Орбакайте поделилась новыми фото

Опубликовано:

Кристина Орбакайте с мужем
Кристина Орбакайте с мужем. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте тепло поздравила своего мужа - предпринимателя Михаила Земцова - с днем рождения в соцсети. Она также опубликовала фото с ним, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, любимый", - написала Кристина под фото, которые разместила в своем блоге, добавив "красное сердечко".

На снимке певица и ее супруг стоят в обнимку в лифте и делают селфи. На втором кадре Михаил Земцов, которому исполнилось 47 лет, нежно целует жену в лоб.

"Поздравляем", - прокомментировала пост дочери Алла Пугачева.

"Вам, Кристина, очень повезло, у вас такой муж!", "Чудесная пара, красивые, стильные", "Кристина красотка", "Поздравляем Михаила с днем рождения", "Любви и счастья", "Счастья, любви без границ и взаимопонимания вам", - поздравили пользователи соцсети.

Ранее путешествующая по миру с мужем Орбакайте поделилась фото с острова Бали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212341-krasivye-stilnye-pozdravivshaya-muzha-s-47-letiem-orbakayte-podelilas-novymi-foto/

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