"Полетели дальше": путешествующая по миру Орбакайте поделилась фото с острова Бали
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53-летняя певица Кристина Орбакайте продолжает путешествовать с мужем по миру. Исполнительница показала, как отдохнула на Бали, и поделилась впечатлениями, передает NUR.KZ.
Недавно Кристина Орбакайте показала фото с увлекательного отдыха в Новой Зеландии, где они побывали с супругом. На этот раз певица разместила фото с острова Бали.
"Мы с мужем были на острове Бали в 2010 году, благодаря нашим друзьям мы увидели и прочувствовали это замечательное место по-новому. Спасибо за гостеприимство, надеемся на скорую встречу", - написала Орбакайте.
А несколько дней назад дочь известной артистки Пугачевой поделилась яркими фото из Австралии.
"В Австралии с концертами мы были 8 лет назад. И впечатлений в этот раз только прибавилось. А мы полетели дальше", - рассказала она.
Пользователи соцсети отметили, что они с мужем прекрасная пара и пожелали им отличного отдыха.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180807-poleteli-dalshe-puteshestvuyushchaya-po-miru-orbakayte-podelilas-foto-s-ostrova-bali/