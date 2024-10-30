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"Полетели дальше": путешествующая по миру Орбакайте поделилась фото с острова Бали

Опубликовано:

Кристина Орбакайте с мужем
Кристина Орбакайте с мужем. Фото: instagram.com/orbakaite_k

53-летняя певица Кристина Орбакайте продолжает путешествовать с мужем по миру. Исполнительница показала, как отдохнула на Бали, и поделилась впечатлениями, передает NUR.KZ.

Недавно Кристина Орбакайте показала фото с увлекательного отдыха в Новой Зеландии, где они побывали с супругом. На этот раз певица разместила фото с острова Бали.

"Мы с мужем были на острове Бали в 2010 году, благодаря нашим друзьям мы увидели и прочувствовали это замечательное место по-новому. Спасибо за гостеприимство, надеемся на скорую встречу", - написала Орбакайте.

А несколько дней назад дочь известной артистки Пугачевой поделилась яркими фото из Австралии.

"В Австралии с концертами мы были 8 лет назад. И впечатлений в этот раз только прибавилось. А мы полетели дальше", - рассказала она.

Пользователи соцсети отметили, что они с мужем прекрасная пара и пожелали им отличного отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180807-poleteli-dalshe-puteshestvuyushchaya-po-miru-orbakayte-podelilas-foto-s-ostrova-bali/

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