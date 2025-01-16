Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карина Абдуллина поделилась семейными воспоминаниями о Ермеке Серкебаеве

Опубликовано:

Жамиля Серкебаева, Карина Абдуллина, Толкын Забирова
Жамиля Серкебаева, Карина Абдуллина, Толкын Забирова. Фото: instagram.com/musickara

В Алматы появился памятник Ермеку Серкебаеву - выдающемуся оперному певцу, актеру и педагогу. На торжественной церемонии открытия побывали и казахстанские звезды, передает NUR.KZ.

Как отметили в Министерстве культуры и информации, памятник расположен на проспекте Абылай хана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Среди пришедших на открытие была экс-солистка дуэта "Мюзикола" Карина Абдуллина. Она выложила фото с коллегами по цеху и поделилась семейными воспоминаниями о Ермеке Серкебаеве.

"Ермек Серкебаев, баритон, народный артист СССР, пел на одной сцене с моими дедушками - братьями Муслимом и Ришатом Абдуллиными. Моя мама, концертмейстер НАТОБ им. Абая Ольга Львова неоднократно аккомпанировала великому Ермеку Серкебаеву, вместе они ездили на гастроли в Ливию в 1988 году. Сегодня утром над Алматы "Небо синее...", как пел наш дорогой Ереке.

На фото мы с дорогими Жамилей Серкебаевой, знаменитой скрипачкой, племянницей Ермека Бекмухамедовича, и прекрасной певицей Толкын Забировой", - написала Абдуллина.

На днях певица отпраздновала свой 49-й день рождения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212203-karina-abdullina-podelilas-semeynymi-vospominaniyami-o-ermeke-serkebaeve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie