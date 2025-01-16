Карина Абдуллина поделилась семейными воспоминаниями о Ермеке Серкебаеве

В Алматы появился памятник Ермеку Серкебаеву - выдающемуся оперному певцу, актеру и педагогу. На торжественной церемонии открытия побывали и казахстанские звезды, передает NUR.KZ.

Как отметили в Министерстве культуры и информации, памятник расположен на проспекте Абылай хана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Среди пришедших на открытие была экс-солистка дуэта "Мюзикола" Карина Абдуллина. Она выложила фото с коллегами по цеху и поделилась семейными воспоминаниями о Ермеке Серкебаеве.

"Ермек Серкебаев, баритон, народный артист СССР, пел на одной сцене с моими дедушками - братьями Муслимом и Ришатом Абдуллиными. Моя мама, концертмейстер НАТОБ им. Абая Ольга Львова неоднократно аккомпанировала великому Ермеку Серкебаеву, вместе они ездили на гастроли в Ливию в 1988 году. Сегодня утром над Алматы "Небо синее...", как пел наш дорогой Ереке.

На фото мы с дорогими Жамилей Серкебаевой, знаменитой скрипачкой, племянницей Ермека Бекмухамедовича, и прекрасной певицей Толкын Забировой", - написала Абдуллина.

На днях певица отпраздновала свой 49-й день рождения.