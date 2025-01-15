Ляйля Султанкызы показала, как живет Жазира Байрбекова (видео)

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы впервые в жизни провела рум-тур в соцсети. Она пришла в гости к отечественной певице Жазире Байрбековой, передает NUR.KZ.

Телеведущая Ляйля Султанкызы разместила видео, которое сняла в гостях у Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова. С позволения гостеприимной хозяйки она провела рум-тур по ее дому.

"Впервые провожу рум-тур. Жазира Байрбекова такая искренняя, как чисты ее намерения и сердце, так же светло, чисто и тепло в ее доме. Пусть наше взаимоуважение только крепится", - отметила Ляйля Султанкызы.

У Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова просторное жилище, площадь которого составляет 250 квадратных метров. Есть комната, обустроенная в казахском национальном стиле с традиционными корпе.

Ляйля Султанкызы также показала комнату маленькой Дары - дочери артистов, комнату их старшего сына, а также спальни, ванные комнаты, кухню, светлую гостиную и, конечно же, гардеробные с концертными нарядами артистов.