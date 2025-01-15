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"В моей жизни не было альфонсов": Меруерт Тусипбаева рассказала о себе (видео)

Опубликовано:

Меруерт Тусипбаева
Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская исполнительница Меруерт Тусипбаева рассказала о себе. Она призналась, что в ее жизни не было альфонсов - их она распознавала сразу, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева отметила, что альфонсов сейчас очень много, но она никогда не попадалась в их сети.

"В моей жизни не было альфонсов. Если я чувствую, что мужчина хочет моих денег, хочет воспользоваться моими возможностями, я сразу же прекращаю общение, даю от ворот поворот. Сейчас таких мужчин много.

Я общаюсь со многими людьми, в том числе и мужчинами, поэтому могу утверждать, что это действительно так. Это не очень хорошая тенденция, на мой взгляд. Нехорошо жить и поправлять свое финансовое положение за счет женщины", - рассказала она, раскатывая тесто.

Фанаты поддержали ее в комментариях.

"К Меруерт ханым, наверное, боятся подходить подобные мужчины", "Упаси Бог от таких парней", "Правильно говорит", "Красавица наша", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211744-v-moey-zhizni-ne-bylo-alfonsov-meruert-tusipbaeva-rasskazala-o-sebe-video/

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