"В моей жизни не было альфонсов": Меруерт Тусипбаева рассказала о себе (видео)

Казахстанская исполнительница Меруерт Тусипбаева рассказала о себе. Она призналась, что в ее жизни не было альфонсов - их она распознавала сразу, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева отметила, что альфонсов сейчас очень много, но она никогда не попадалась в их сети.

"В моей жизни не было альфонсов. Если я чувствую, что мужчина хочет моих денег, хочет воспользоваться моими возможностями, я сразу же прекращаю общение, даю от ворот поворот. Сейчас таких мужчин много.

Я общаюсь со многими людьми, в том числе и мужчинами, поэтому могу утверждать, что это действительно так. Это не очень хорошая тенденция, на мой взгляд. Нехорошо жить и поправлять свое финансовое положение за счет женщины", - рассказала она, раскатывая тесто.

Фанаты поддержали ее в комментариях.

"К Меруерт ханым, наверное, боятся подходить подобные мужчины", "Упаси Бог от таких парней", "Правильно говорит", "Красавица наша", - написали они.