"Прекрасная хозяйка сада": Канат Айтбаев рассказал об увлечении мамы Димаша

Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев рассказал в блоге в Instagram о хобби своей жены - певицы Светланы Айтбаевой, передает NUR.KZ.

Канат Айтбаев рассказал, чем увлекается мама Димаша - она любит разводить цветы. Певец разместил в соцсети фото, на котором Светлана Айтбаева запечатлелась с двумя цветочными горшками, в которых высажены комнатные растения.

"Наш ботаник", - написал он под фото.

"Красота! Как же мы ждем момент, когда сможем привезти в ваш чудесный ботанический сад саженцы прекрасных рододендронов, которые уже готовы к отъезду в наш любимый дом", - написали фанаты из Латвии.

"Какие красивые", "Прекрасная хозяйка сада", "Наша прекрасная мамочка. Какой у вас красивый ботанический сад", "Самый красивый садовод", - восхитились мамой Димаша в Сети.