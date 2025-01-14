"Прекрасная хозяйка сада": Канат Айтбаев рассказал об увлечении мамы Димаша
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Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев рассказал в блоге в Instagram о хобби своей жены - певицы Светланы Айтбаевой, передает NUR.KZ.
Канат Айтбаев рассказал, чем увлекается мама Димаша - она любит разводить цветы. Певец разместил в соцсети фото, на котором Светлана Айтбаева запечатлелась с двумя цветочными горшками, в которых высажены комнатные растения.
"Наш ботаник", - написал он под фото.
"Красота! Как же мы ждем момент, когда сможем привезти в ваш чудесный ботанический сад саженцы прекрасных рододендронов, которые уже готовы к отъезду в наш любимый дом", - написали фанаты из Латвии.
"Какие красивые", "Прекрасная хозяйка сада", "Наша прекрасная мамочка. Какой у вас красивый ботанический сад", "Самый красивый садовод", - восхитились мамой Димаша в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211438-prekrasnaya-hozyayka-sada-kanat-aytbaev-rasskazal-ob-uvlechenii-mamy-dimasha/