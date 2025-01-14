Беременная Аиша прочитала стихотворение на казахском и восхитила соцсети

Казахстанская исполнительница Виктория Жансеитова, более известная как Аиша, опубликовала новое видео в Instagram, на котором прочитала стихотворение на казахском языке, передает NUR.KZ.

Беременная супруга певца Беркута прогулялась по пляжу. Красивое видео она решила сопроводить стихотворением на государственном языке, которое Виктория прочитала сама.

"Сегодня для меня было открытие, что на казахском читать стихи нелегко! Думала, что гораздо проще. Поняла, что это искусство – красиво читать!

У каждого языка есть свои особенности, которые нужно научиться слышать. Спасибо мужу за терпение. Простите за несовершенное прочтение", – написала Аиша в соцсети.

Пользователи Сети поддержали артистку.

"Обожаем Вас", "Отлично", "Голос приятно слушать", "Очень красиво и выразительно", "Самая красивая женщина", – гласят комментарии под публикации.

На днях стало известно, что Беркут и Аиша ждут пополнения в семействе.