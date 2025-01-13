Роза Алкожа впервые стала бабушкой (фото)
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43-летняя казахстанская исполнительница Роза Алкожа впервые стала бабушкой. Фото из роддома с ребенком на руках она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Роза Алкожа рассказала, что сегодняшнее утро для нее стало особенным. Она проснулась в новому статусе.
"Я проснулась бабушкой, слава Богу!" - написала она, поблагодарив медицинских работников роддома за профессионализм.
Фото из родильной палаты новоиспеченная бабушка разместила в своем блоге. На снимке она держит на руках кроху.
Алтынай Жорабаева, Жазира Байрбекова и другие артисты поздравили коллегу с важным событием в жизни. К ним присоединились и другие подписчики.
"Поздравляем вас!", "Пусть малыш растет вам на радость!", "Долгой жизни новому человеку", "Мы счастливы разделить с вами вашу радость", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211053-roza-alkozha-vpervye-stala-babushkoy-foto/