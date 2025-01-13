Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роза Алкожа впервые стала бабушкой (фото)

Опубликовано:

Роза Алкожа
Роза Алкожа. Фото: instagram.com/roza_alqozha

43-летняя казахстанская исполнительница Роза Алкожа впервые стала бабушкой. Фото из роддома с ребенком на руках она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Роза Алкожа рассказала, что сегодняшнее утро для нее стало особенным. Она проснулась в новому статусе.

"Я проснулась бабушкой, слава Богу!" - написала она, поблагодарив медицинских работников роддома за профессионализм.

Фото из родильной палаты новоиспеченная бабушка разместила в своем блоге. На снимке она держит на руках кроху.

Алтынай Жорабаева, Жазира Байрбекова и другие артисты поздравили коллегу с важным событием в жизни. К ним присоединились и другие подписчики.

"Поздравляем вас!", "Пусть малыш растет вам на радость!", "Долгой жизни новому человеку", "Мы счастливы разделить с вами вашу радость", - отреагировали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211053-roza-alkozha-vpervye-stala-babushkoy-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie