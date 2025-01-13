Макпал Жунусова показала, как поздравили ее коллеги в соцсети с 61-летием (видео)

Народная артистка Казахстана, отечественная певица Макпал Жунусова показала, как звездные коллеги поздравили ее с днем рождения. Артистке исполнился 61 год, передает NUR.KZ.

11 января Макпал Жунусовой исполнился 61 год, но поздравления от коллег, фанатов и друзей все еще продолжают поступать. Певица показала, как ее поздравили в соцсети. Коллеги записали для нее видеопоздравление с теплыми пожеланиями.

"Спасибо за поздравления, вот только получила", - отметила Макпал Жунусова.

К поздравлениям присоединились подписчики.

"Вы достойны всего самого лучшего", "С пламенным приветом из Кыргызстана. С днем рождения вас!", "Вы радуете своими песнями всех нас. Желаю вам долгой жизни и крепкого здоровья. Долгих лет жизни вашей маме, которая вас родила", "Самая добрая, самая открытая, искренняя Макпал Жунусова, я вас обожаю", - гласят комментарии.