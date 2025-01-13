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Макпал Жунусова показала, как поздравили ее коллеги в соцсети с 61-летием (видео)

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Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, отечественная певица Макпал Жунусова показала, как звездные коллеги поздравили ее с днем рождения. Артистке исполнился 61 год, передает NUR.KZ.

11 января Макпал Жунусовой исполнился 61 год, но поздравления от коллег, фанатов и друзей все еще продолжают поступать. Певица показала, как ее поздравили в соцсети. Коллеги записали для нее видеопоздравление с теплыми пожеланиями.

"Спасибо за поздравления, вот только получила", - отметила Макпал Жунусова.

К поздравлениям присоединились подписчики.

"Вы достойны всего самого лучшего", "С пламенным приветом из Кыргызстана. С днем рождения вас!", "Вы радуете своими песнями всех нас. Желаю вам долгой жизни и крепкого здоровья. Долгих лет жизни вашей маме, которая вас родила", "Самая добрая, самая открытая, искренняя Макпал Жунусова, я вас обожаю", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210924-makpal-zhunusova-pokazala-kak-pozdravili-ee-kollegi-v-socseti-s-61-letiem-video/

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