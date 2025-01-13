"Всех, кто меня обидел, я простил": Кайрат Нуртас переполошил фанатов новым постом в соцсети

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас, исполнитель хита "Алматының түндері-ай", поделился в соцсети новым постом, который заставил призадуматься его поклонников, передает NUR.KZ.

Кайрат запечатлелся на новом видео в светлом костюме и темных очках. В руках он держит микрофон. Певец сопроводил кадры философскими мыслями.

"Даже если я не хотел сожалеть о прошлом, не скрою, что порой сильно сожалел. Всех, кто меня обидел, я простил, чтобы сердце мое обрело покой", - отмечено под видео.

Фанаты, которых пост Нуртаса навел на размышления, принялись поддерживать певца. Многие решили, что он грустит или устал.

"Кайрош, только вперед", "Кайрат молодец", "Сколько ребят хотели бы быть, как ты", "Друг мой, не уставай, ты крут", "Ты прошел путь, который невозможно пройти без труда", "Прощать нужно прежде всего для себя. Все мы люди, все ошибаемся, кто мы, чтобы не простить другого?!", "Ты все пройдешь, не вздумай сомневаться, все сумеешь, верь в себя. Не позволяй под грузом прошлого сломаться, что бы ни случилось, ведь жизнь одна", - отметили в Сети.