"В его руках я чувствую себя уверенно": Волочкова поделилась фото с Мальдив со спутником
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48-летняя российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и опубликовала фото с неизвестным мужчиной. Лицо спутника она не показала, но закрыла комментарии в соцсети, передает NUR.KZ.
"В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте", - заявила балерина под фото с загадочным мужчиной.
На снимке мужчина стоя на пляже в рубашке и шортах поднял облаченную в бикини Анастасию высоко над собой. Она же продемонстрировала великолепную растяжку.
Прекрасный пейзаж - безбрежный океан и голубое небо с перистыми облаками, зеленые пальмы и белый песок добавляют снимку романтики.
К слову, балерина, предвосхищая бурное обсуждение пользователей соцсети, отключила комментарии под фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210333-v-ego-rukah-ya-chuvstvuyu-sebya-uverenno-volochkova-podelilas-foto-s-maldiv-so-sputnikom/