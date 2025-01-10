"В его руках я чувствую себя уверенно": Волочкова поделилась фото с Мальдив со спутником

48-летняя российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и опубликовала фото с неизвестным мужчиной. Лицо спутника она не показала, но закрыла комментарии в соцсети, передает NUR.KZ.

"В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте", - заявила балерина под фото с загадочным мужчиной.

На снимке мужчина стоя на пляже в рубашке и шортах поднял облаченную в бикини Анастасию высоко над собой. Она же продемонстрировала великолепную растяжку.

Прекрасный пейзаж - безбрежный океан и голубое небо с перистыми облаками, зеленые пальмы и белый песок добавляют снимку романтики.

К слову, балерина, предвосхищая бурное обсуждение пользователей соцсети, отключила комментарии под фото.