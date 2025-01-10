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Побывавшая в Японии Аружан Джазильбекова примерила кимоно (фото, видео)

Опубликовано:

Актриса Аружан Джазильбекова
Актриса Аружан Джазильбекова: instagram.com / arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова показала кадры из Японии. На них звезда сериала "Золотая орда" появилась в традиционном японском кимоно, передает NUR.KZ.

"Отныне никуда кроме Японии я не хочу путешествовать. Оказывается, я ничего не понимала про эту страну. Да и сейчас мало что понимаю. Но люблю. Просто люблю и все.

И да, контент с поездки месячной давности только подоспел. Жадничаю. Вдруг вы проникнетесь и решите отправиться туда. Не вздумайте! Вам не понравится!" - написала Аружан.

На фото и видео Аружан запечатлелась в японском кимоно.

"Ура! Начались посты о Японии", "Горячий чай и кофе прямо в автомате - это любовь", "Япония - другая планета", "Очень органична в этом образе", "Не отличаешься от японки", "Вам очень идет Япония", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210154-pobyvavshaya-v-yaponii-aruzhan-dzhazilbekova-primerila-kimono-foto-video/

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