"Местные казахстанцы очень дружные": Асель Садвакасова о жизни в США

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова поделилась мнением о жизни в Майами после двухмесячного пребывания. Кинозвезда поговорила о менталитете и местных казахстанцах, передает NUR.KZ.

На новом видео в Instagram Асель рассказала и показала, как сейчас выглядит ее жизнь на другом конце планеты.

"Я в Майами уже два месяца. За это время город просто влюбил меня в себя. Такие открытые дружелюбные люди, везде, где я была, все улыбаются, если ты спрашиваешь что-то - помогают.

Познакомилась с местными казахстанцами и могу сказать, что мы все очень дружны, особенно за границей - это так приятно и здорово понимать", - отметила Садвакасова.

Климат Асель тоже пришелся по вкусу.

"Сейчас здесь холодно, но мне нравится, что нет сильной жары - она тут начнется ближе к лету. Я обожаю океан - просто смотря на воду, становится так хорошо на душе. Знакомлюсь с новым для себя миром: здесь все по-другому - правила, порядки, менталитет, законы", - заключила актриса.

Недавно Асель Садвакасова поделилась личными выводами по итогам минувшего года.