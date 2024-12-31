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"Все, что не твое, уйдет": Асель Садвакасова рассказала, какие выводы сделала к концу года

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса, певица и продюсер Асель Садвакасова, улетевшая в США, рассказала, какие выводы сделала, завершая этот непростой для себя год, передает NUR.KZ.

Актриса записала в карусели свои выводы за 2024 год. Она отметила, что этот год совершил "генеральную уборку" в ее жизни и расставил все по местам.

"Мое здоровье - физическое, психическое, эмоциональное - это самое важное. Самые важные вложения - в себя, в свое развитие...

Окружение влияет на тебя очень сильно и важно, кто рядом с тобой. Откаты, остановка - это не проигрыш, это важное время, чтобы проделать ревизию своей жизни...

Все, что не твое, уйдет или ты сама откажешься. Все, что свое, однозначно останется с тобой. Главный вывод - жизнь многообразна, она не плохая и не хорошая, она просто разная", - отметила Асель.

Она добавила, что стала проще относиться ко всему, что происходит, перестала быть требовательной к себе. Актриса верит, что "после темной ночи обязательно будет рассвет". Фанаты отметили, что каждое слово Асель дошло до их сердец.

Недавно Асель Садвакасова впервые прокомментировала личную жизнь после развода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2207036-vse-chto-ne-tvoe-uydet-asel-sadvakasova-rasskazala-kakie-vyvody-sdelala-k-koncu-goda/

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