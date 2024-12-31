"Все, что не твое, уйдет": Асель Садвакасова рассказала, какие выводы сделала к концу года

Казахстанская актриса, певица и продюсер Асель Садвакасова, улетевшая в США, рассказала, какие выводы сделала, завершая этот непростой для себя год, передает NUR.KZ.

Актриса записала в карусели свои выводы за 2024 год. Она отметила, что этот год совершил "генеральную уборку" в ее жизни и расставил все по местам.

"Мое здоровье - физическое, психическое, эмоциональное - это самое важное. Самые важные вложения - в себя, в свое развитие...

Окружение влияет на тебя очень сильно и важно, кто рядом с тобой. Откаты, остановка - это не проигрыш, это важное время, чтобы проделать ревизию своей жизни...

Все, что не твое, уйдет или ты сама откажешься. Все, что свое, однозначно останется с тобой. Главный вывод - жизнь многообразна, она не плохая и не хорошая, она просто разная", - отметила Асель.

Она добавила, что стала проще относиться ко всему, что происходит, перестала быть требовательной к себе. Актриса верит, что "после темной ночи обязательно будет рассвет". Фанаты отметили, что каждое слово Асель дошло до их сердец.

Недавно Асель Садвакасова впервые прокомментировала личную жизнь после развода.