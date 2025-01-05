Мама Димаша Кудайбергена поздравила младшего сына с 18-летием и показала семейные фото
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Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева тепло поздравила младшего сына Абильмансура с 18-летием, передает NUR.KZ.
"Мамино золото! Ты стал взрослым, мой птенчик. Поздравляю тебя с днем рождения! Живи долго, будь профессионалом своего дела, пусть все твои мечты сбудутся!" - написала Светлана Айтбаева.
Она разместила в своем блоге ряд фото. На них именинник запечатлен с мамой, а на других кадрах - со старшим братом Димашем и сестрой Раушан. Завершающими в карусели стали детские фото Абильмансура.
"Мы полюбили твоего милого мальчика, мама Света! Теперь он молодой талантливый музыкант! Отправляем наши наилучшие пожелания из Перу нашему любимому Мансуртаю!", "И вас поздравляю! Теперь у вас трое взрослых детей!", "С совершеннолетием, Абильмансур! Пусть сбудутся самые смелые мечты!" - пишут пользователи Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208074-mama-dimasha-kudaybergena-pozdravila-mladshego-syna-s-18-letiem-i-pokazala-semeynye-foto/