Мама Димаша Кудайбергена поздравила младшего сына с 18-летием и показала семейные фото

Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева тепло поздравила младшего сына Абильмансура с 18-летием, передает NUR.KZ.

"Мамино золото! Ты стал взрослым, мой птенчик. Поздравляю тебя с днем рождения! Живи долго, будь профессионалом своего дела, пусть все твои мечты сбудутся!" - написала Светлана Айтбаева.

Она разместила в своем блоге ряд фото. На них именинник запечатлен с мамой, а на других кадрах - со старшим братом Димашем и сестрой Раушан. Завершающими в карусели стали детские фото Абильмансура.

"Мы полюбили твоего милого мальчика, мама Света! Теперь он молодой талантливый музыкант! Отправляем наши наилучшие пожелания из Перу нашему любимому Мансуртаю!", "И вас поздравляю! Теперь у вас трое взрослых детей!", "С совершеннолетием, Абильмансур! Пусть сбудутся самые смелые мечты!" - пишут пользователи Сети.