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Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях развода. Они судились восемь лет

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Grant Lamos IV/FilmMagic

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то окончательно развелись, достигнув соглашения после восьми лет судебных разбирательств. Об этом сообщил адвокат Джеймс Саймон, представляющий интересы Джоли.

В заявлении журналу People Саймон сообщил, что с момента начала бракоразводного процесса его клиентка была сосредоточена на том, чтобы «найти мир и исцеление для своей семьи»

«Это всего лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть завершилась», — отметил адвокат.

Условия соглашения не разглашаются.

Адвокаты Питта соглашение о разводе публично не комментировали.

Анджелина и Брэд были одной из самых известных пар в мировой киноиндустрии, они поженились в 2014 году, у них шестеро детей и в прессе их называли «Бранджелиной».

Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на «непримиримые разногласия». Позже выяснилось, что она обвиняла Питта в жестоком обращении с ней и двумя их детьми.

Полиция провела расследование инцидента и не стала предъявлять Питту обвинения. Сам он утверждения Джоли категорически отвергал.

Когда в 2016 году впервые появились новости об их расставании, пара сообщила в совместном заявлении, что процесс будет проводиться в частном порядке, и с тех пор ни один из них подробно не рассказывал об их взаимоотношениях.

Однако во встречных судебных исках все же появились подробности, которые рисуют картину конфликтного развода: Джоли обвиняет своего бывшего мужа в «ведении мстительной войны», а Питт — в намеренном подрыве его бизнеса.

Хотя адвокаты Джоли говорят, что соглашение о разводе достигнуто, пока неясно, положит ли оно конец длительной судебной тяжбе экс-супругов из-за французского виноградника.

Они ведут ожесточенный спор по поводу Шато Мираваль, обширного поместья, которое они вместе купили в 2008 году за 25 миллионов евро. Там состоялась их свадьба.

В 2022 году Питт обвинил Джоли в том, что она, без его ведома, чтобы умышленно нанести ущерб его инвестициям в виноделие, продала свою долю российскому бизнесмену-эмигранту Юрию Шефлеру, алкогольному магнату, владеющему, помимо других брендов, водкой Stolichnaya (после начала полномасштабной войны в Украине ее ребрендили как Stoli; в России самого Шефлера и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в июле уходящего года объявили «экстремистским объединением», а его предприятия на российской территории изъяли в пользу государства).

Именно в ходе этого разбирательства впервые прозвучали обвинения Джоли в жестоком обращении со стороны Питта.

В судебных документах она утверждала, что в 2016 году, во время полета семьи на частном самолете вместе с детьми, которым на тот момент было от восьми до 15 лет, Питт подверг их физическому и эмоциональному насилию.

Ее адвокаты утверждали, что Питт схватил и толкнул Джоли во время ссоры, во время которой, как утверждалось, Питт также напал на двоих детей.

Питт отверг эти обвинения и в 2021 году, после долгой судебной тяжбы по поводу условий их проживания, получил совместную опеку над детьми.

В июне дочь Анджелины и Питта, третья по старшинству Шайло Нувель Джоли-Питт подала в суд Лос-Анджелеса прошение об исключении Питта из ее фамилии, став Шайло Джоли. Еще двое детей, по некоторым данным, также перестали использовать фамилию Питта.

На момент их свадьбы Питт и Джоли были одними из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В списке Forbes, опубликованном вскоре после объявления о разводе, состояние пары оценивалось в 400 млн долларов.

Питт и Джоли познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году, и с тех пор их отношения остаются объектом пристального внимание международных СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2207351-andzhelina-dzholi-i-bred-pitt-dogovorilis-ob-usloviyah-razvoda-oni-sudilis-vosem-let/

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