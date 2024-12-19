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Асель Садвакасова впервые прокомментировала личную жизнь после развода

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Асель Садвакасова с супругом
Асель Садвакасова с супругом. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова в соцсети ответила на вопрос поклонника о том, что происходит в ее личной жизни после расставания с бывшим супругом, передает NUR.KZ.

В ходе рубрики "Вопрос-ответ" в Instagram Асель задали вопрос о ее личной жизни. Актриса сказала, что после развода прошло совсем немного времени.

"Очень важно эти отношения отгоревать, причем от души, чтобы ни капельки внутри не осталось, не убегать от этого в какие-то зависимости или в другие отношения, и только так можно отпустить все", - заявила Садвакасова.

Асель добавила, что если начать новые отношения по горячим следам, можно напороться на те же самые проблемы, что были в предыдущих. Вспоминая свой брак, продюсер рассуждала о причинах развода. Один из поклонников спросил, стала ли проблемой разница в возрасте супругов.

"Мне кажется, нет. Мы даже не обращали на это внимание. Здесь больше разность взглядов на жизнь - они стали меняться, и когда идут большие нестыковки, это становится камнем преткновения", - отметила актриса.

Подводя итог сказанному, Асель призналась, что знает множество пар с большой разницей в возрасте супругов, которые живут в гармонии и счастье.

Кроме этого, Асель Садвакасова рассказала, планирует ли уезжать из США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202438-asel-sadvakasova-vpervye-prokommentirovala-lichnuyu-zhizn-posle-razvoda/

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