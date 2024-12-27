"Какое теплое фото": Жазира Байрбекова показала, как отдыхает с мужем и дочерью в Таиланде

Казахстанские артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров улетели на отдых в Таиланд. Фото с отпуска Жазира разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На фото Жазира запечатлелась на пляже у моря в буркини, на ее коленях сидит дочь, на которой пляжный наряд такого же цвета, что у мамы. Рядом с певицей сидит ее супруг - певец Жанболат Ербатыров. Он смотрит на дочь и умиляется.

Теплая семейная фотография вызвала восторг в Казнете. Фанаты пожелали артистам хорошего отдыха в Пхукете.

"Будьте счастливы, пусть отдых вам понравится", "Дара так подросла, вчера только была малышкой", "Какое теплое фото", "Сидит и нежится к своему папе", "Пусть будут счастливы мои любимые артисты", - отреагировали пользователи соцсети.