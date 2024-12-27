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"Какое теплое фото": Жазира Байрбекова показала, как отдыхает с мужем и дочерью в Таиланде

Опубликовано:

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова
Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанские артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров улетели на отдых в Таиланд. Фото с отпуска Жазира разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На фото Жазира запечатлелась на пляже у моря в буркини, на ее коленях сидит дочь, на которой пляжный наряд такого же цвета, что у мамы. Рядом с певицей сидит ее супруг - певец Жанболат Ербатыров. Он смотрит на дочь и умиляется.

Теплая семейная фотография вызвала восторг в Казнете. Фанаты пожелали артистам хорошего отдыха в Пхукете.

"Будьте счастливы, пусть отдых вам понравится", "Дара так подросла, вчера только была малышкой", "Какое теплое фото", "Сидит и нежится к своему папе", "Пусть будут счастливы мои любимые артисты", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206079-kakoe-teploe-foto-zhazira-bayrbekova-pokazala-kak-otdyhaet-s-muzhem-i-docheryu-v-tailande/

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