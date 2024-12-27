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"Нет никакой волшебной пилюли": Макпал Исабекова рассказала, как постройнела после родов

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Скрин: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", ответила на вопрос фанатов в соцсети, как постройнела после вторых родов, передает NUR.KZ.

В июле этого года Макпал Исабекова стала мамой во второй раз - у нее родилась девочка Илая. Фанаты поинтересовались, как певица так быстро пришла в форму.

"Девочки, во мне лишних 10-12 кг. Я еще не постройнела, как мне надо. И спорт, и правильное питание, и дисциплина - все вкупе даст результат.

Нет никакой волшебной пилюли - только пахать. От того, что посетишь зал два раза в месяц и посидишь на правильном питании, ничего не изменится, к сожалению.

Это нужно превратить в образ жизни. Я тоже люблю все вредное, сладкое, булки. Но я выбираю быть здоровой, красивой, молодой и подтянутой очень-очень долго, ради себя же", - написала Макпал.

Также у певицы спросили, какие 3 вещи ей нравится делать. Она перечислила больше трех пунктов.

"Люблю ходить в баню, люблю зарабатывать деньги, люблю ходить в тренажерку, работать над своим телом. Еще люблю читать, убираться люблю, наводить порядок в шкафах, выбрасывать что-нибудь ненужное, расхламляться, путешествовать и с новыми людьми знакомиться", - рассказала артистка.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206044-net-nikakoy-volshebnoy-pilyuli-makpal-isabekova-rasskazala-kak-postroynela-posle-rodov/

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