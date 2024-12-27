"Иди только вперед и не оглядывайся": Венера Нигматулина написала мотивационный пост
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62-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина, звезда сериала "Перекресток", поразмышляла в соцсети о том, что нужно двигаться вперед, не оглядываясь ни на кого, передает NUR.KZ.
"Истории не повторяются, люди не меняются. Никогда никого не жди, не стой на месте, даже если придется превратить тыкву в карету! Иди только вперед, не оглядывайся. Люди, которым ты нужен, тебя догонят", - отметила она.
62-летняя актриса, известная по фильмам "Волчья яма", "Невеста для брата", сериалу "Перекресток", разместила также новое фото в Instagram, на котором она изображена на фоне тыкв.
"Какая вы красивая", "Смейтесь почаще! Во-первых, это красиво. Во-вторых, полезно!", "Красавица", "Как точно сказано", "Истина жизни", - отреагировали подписчики Нигматулиной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205858-idi-tolko-vpered-i-ne-oglyadyvaysya-venera-nigmatulina-napisala-motivacionnyy-post/