"Без понтов и тортов за миллионы": Юсупов и Оксукпаева провели сыну "тұсау кесу" в семейном кругу

Популярные казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева провели в домашней обстановке обряд "тұсау кесу" своему младшему сыну. Видео появилось в Instagram, передает NUR.KZ.

Блогеры- миллионники отметили первый год рождения сына Дамира. А заодно провели "тұсау кесу" - традиционный обряд разрезания пут малышу.

После того, как путы были разрезаны, мальчика провели по белой дорожке, символизирующей светлый путь. Его ожидали разные вещи на выбор. Маленький Дамир предпочел книгу Абая.

"Тұсау кесу (разрезание пут) Дуси (Дамир, младший сын Юсупова и Оксукпаевой - прим. ред.), сделал мой старший брат Алан. Дуся выбрал книгу, значит, будет умным", - написал Арман.

"Пусть растет на радость, на наших глазах пролетел год, Дамир - малыш года", "Сладкая булочка", "Лучшая семья блогеров! Теплая, любящая, интеллигентная, настоящая! Без кучи понтов, тортов за миллионы. Спасибо за искренность и правильный пример", - отреагировали подписчики.