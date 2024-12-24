Фариза Тореали впечатлила эффектными снимками из Парижа
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Младшая сестра певца Торегали Тореали Фариза опубликовала яркие фотографии из столицы Франции. Блогер впечатлила своих подписчиков, которые оставили множество комментариев, передает NUR.KZ.
Инстадива поделилась впечатлениями о столице Франции.
"Париж... Когда слышишь это название, сердце замирает, и перед глазами появляются образы романтики и красоты. В этом городе на каждой улице, в каждом уголке ощущается дыхание любви.
Здесь время будто остановилось. Старые мосты на берегу Сены, завораживающая архитектура, пары, просто идущие рука об руку — все это словно доказывает, что любовь вечна", - отметила Тореали.
По мнению блогерши, прелесть Парижа заключается не только в его архитектуре или истории.
"В духе этого города есть особенное тепло. Золотой свет заката с Эйфелевой башни, чашка кофе в кафе, мелодичность французского языка — все это дает возможность заново почувствовать любовь и осознать красоту жизни.
Париж — это место, где человек может влюбиться в свое собственное сердце, свой внутренний мир. Здесь каждый камень, каждый фонарь словно рассказывает свою историю. В этом городе сама жизнь — поэзия. Париж — это город любви, вдохновения и вечной красоты", - написала Фариза.
"Как красиво", "Вдохновляет", "Красавица", "Стиль - огонь", - написали фолловеры в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2204336-fariza-toreali-vpechatlila-effektnymi-snimkami-iz-parizha/