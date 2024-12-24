Фариза Тореали впечатлила эффектными снимками из Парижа

Младшая сестра певца Торегали Тореали Фариза опубликовала яркие фотографии из столицы Франции. Блогер впечатлила своих подписчиков, которые оставили множество комментариев, передает NUR.KZ.

Инстадива поделилась впечатлениями о столице Франции.

"Париж... Когда слышишь это название, сердце замирает, и перед глазами появляются образы романтики и красоты. В этом городе на каждой улице, в каждом уголке ощущается дыхание любви.

Здесь время будто остановилось. Старые мосты на берегу Сены, завораживающая архитектура, пары, просто идущие рука об руку — все это словно доказывает, что любовь вечна", - отметила Тореали.

По мнению блогерши, прелесть Парижа заключается не только в его архитектуре или истории.

"В духе этого города есть особенное тепло. Золотой свет заката с Эйфелевой башни, чашка кофе в кафе, мелодичность французского языка — все это дает возможность заново почувствовать любовь и осознать красоту жизни.

Париж — это место, где человек может влюбиться в свое собственное сердце, свой внутренний мир. Здесь каждый камень, каждый фонарь словно рассказывает свою историю. В этом городе сама жизнь — поэзия. Париж — это город любви, вдохновения и вечной красоты", - написала Фариза.

"Как красиво", "Вдохновляет", "Красавица", "Стиль - огонь", - написали фолловеры в комментариях.