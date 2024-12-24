Гульмира Дайрабаева провела обряд "сырға салу" своей новоиспеченной келин (видео)

Избраннице казахстанского блогера Артура Аскарулы, известного как Archibaaalt, провела обряд "сырға салу" новоявленная свекровь. Видео появилось в Instagram, передает NUR.KZ.

Артур и Замира недавно совершили обряд "неке". Его мама, популярная телеведущая Гульмира Дайрабаева провела келин обряд "сырға салу".

"Если честно, это было максимально спонтанно, у мамы была пересадка в Алматы буквально пару часов и, как оказалось, специальные сережки для Замиры под рукой.

Мы это не обсуждали и не планировали, но что интересно это то, что оказывается все хотели это сделать максимально тихо и скромно, видимо, настолько сильно хотели, что по итогу сделали это в час ночи дома в пижамах", - рассказал Артур.

Гульмира Дайрабаева одела серьги келин, повязала на ее голову платок и призналась, что волнуется.

"Я делаю это в первый раз, никогда такого раньше не делала, теперь мы будем с тобой всему вместе учиться, даст Бог", - сказала она невестке.

"Классная енешка", "Идеально, без пафоса", "Самая отличная пара", "Счастье любит тишину… Мудрейшее изречение", "Если мне когда-нибудь будут делать "сырға салу", то хочу именно такого формата, это слишком мило", - отреагировали пользователи соцсети.