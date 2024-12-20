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"Ни о чем не жалею": Меруерт Тусипбаева рассказала о расставании с любимым

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Меруерт Тусипбаева
Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева рассказала поклонникам в Instagram о личной жизни - артистка призналась, что рассталась с возлюбленным, передает NUR.KZ.

Меруерт разместила видео в соцсети, на котором запечатлена поющей в студии звукозаписи. Она исполнила кавер на песню композитора Крутого и поэта Косарева "Как быть", которая полюбилась зрителям в исполнении Александра Серова.

"Вот так я простилась с любовью", - подписала видео Тусипбаева.

Она отметила, что ни о чем не жалеет.

"Я не жалею, что потратила время напрасно. Это тоже моя судьба. Если бы не было этих чувств, не было бы стольких песен. Все мои песни о нем", - призналась артистка.

"Где есть встречи, есть и расставания, это закономерно", "Вы огонь, еще столько раз в вас будут влюбляться", "У вас такой редкий голос, как будто говорите и в то же время поете. Аплодисменты", "О, какое исполнение", - оставили свои комментарии подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202674-ni-o-chem-ne-zhaleyu-meruert-tusipbaeva-rasskazala-o-rasstavanii-s-lyubimym/

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