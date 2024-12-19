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Проживающая в США Асель Садвакасова рассказала, планирует ли возвращаться в Казахстан

Опубликовано:

Асель Садвакасова
Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова ответила на вопросы поклонников в соцсети и рассказала о дальнейших планах по поводу своего дальнейшего местонахождения, передает NUR.KZ.

Последнее время Садвакасова проживает в Майами и активно показывает свои будни в американском городе. Недавно продюсер делилась наблюдениями и отметила, что там все следят за собой.

Один из поклонников поинтересовался, как долго кинозвезда планирует находиться в Штатах.

"Хороший вопрос. Я не знаю. У меня пока нет определенного графика, конкретного плана. Пока я чувствую, что мне здесь хорошо, я буду пока здесь. Как только я почувствую, что готова поехать куда-то, поеду дальше", - сказала Асель.

Есть ли в обозримых планах возвращение в Казахстан, актриса не уточняла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202131-prozhivayushchaya-v-ssha-asel-sadvakasova-rasskazala-planiruet-li-vozvrashchatsya-v-kazahstan/

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