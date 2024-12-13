"Тут все за собой следят": уехавшая в США Асель Садвакасова поделилась наблюдениями

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала о жизни в США после развода. Звезда призналась, что сейчас ее главный фокус на здоровье - физическом и ментальном, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис артистка поделилась новыми приоритетами и рассказала о своем графике.

"Хочу здоровое, стройное, красивое, гибкое тело. Важно восстановить нервную систему и помочь телу освободиться от всего стресса.

50% моего хорошего самочувствия - это, конечно, сон. Здесь темнеет в 6, и это очень удобно для правильного режима. К 9 вечера я уже хочу спать, и в 6 утра я встаю без будильника", - рассказала Садвакасова.

Каждый день в жизни Асель присутствует физическая нагрузка - продюсер заметила, что именно в Штатах ей хочется заниматься спортом.

"С утра до поздней ночи вдоль пляжа все ходят, бегают, в тренажерном зале всегда люди, на йоге тоже. Тут все за собой следят, за своим здоровьем и телом - это заряжает", - призналась казахстанская звезда.

Также Садвакасова поделилась программой тренировок и показала свою стандартную пищевую тарелку.

"Час быстрой ходьбы плюс небольшая практика из йоги или для осанки. По одежде как будто скинула пару кило, думаю, ушли отеки, но хочу еще укрепить мышцы.

По питанию тоже все отлично - сама готовлю, ем сбалансированно и, самое главное, вкусно. Раз в неделю у меня читмил (разовое запланированное нарушение диеты во время похудения или в системе поддержания веса - прим. ред.). Пью три литра воды в день! Я с лета шла к этому, и наконец это стало нормой", - заключила актриса.

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Недавно Асель Садвакасова высказалась о расставании с мужем, отметив, что для нее развод - это не проигрыш.