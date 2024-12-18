Звезды сериала "Королек - птичка певчая" показали, как отдыхают во Франции

Турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, звезды сериала "Королек-птичка певчая", поделились яркими снимками из Франции, на которых можно также увидеть их старшего сына, передает NUR.KZ.

Бурак Озчивит разместил в карусели фото из Страсбурга. На фото можно увидеть Фахрие Эвджен, супругу актера, а также Карана, старшего сына звездной пары.

Актеры прогулялись по городу в дневное время, насладившись пейзажем и местными достопримечательностями, они также вышли на улицу вечером, чтобы понаблюдать за утопающим в разноцветных огнях Страсбургом, украшенным к Рождеству и Новому году.

По фото видно, что супруги и их маленький сын впечатлены увиденным.

"Самая красивая семья", "Пусть Аллах хранит вас от сглаза", "Красивые места, хорошего отдыха вам", "Они такие милые, семья Озчивит", "Любимая семья", - написали им в Сети.