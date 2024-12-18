Звезды сериала "Королек - птичка певчая" показали, как отдыхают во Франции
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Турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, звезды сериала "Королек-птичка певчая", поделились яркими снимками из Франции, на которых можно также увидеть их старшего сына, передает NUR.KZ.
Бурак Озчивит разместил в карусели фото из Страсбурга. На фото можно увидеть Фахрие Эвджен, супругу актера, а также Карана, старшего сына звездной пары.
Актеры прогулялись по городу в дневное время, насладившись пейзажем и местными достопримечательностями, они также вышли на улицу вечером, чтобы понаблюдать за утопающим в разноцветных огнях Страсбургом, украшенным к Рождеству и Новому году.
По фото видно, что супруги и их маленький сын впечатлены увиденным.
"Самая красивая семья", "Пусть Аллах хранит вас от сглаза", "Красивые места, хорошего отдыха вам", "Они такие милые, семья Озчивит", "Любимая семья", - написали им в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201921-zvezdy-seriala-korolek-ptichka-pevchaya-pokazali-kak-otdyhayut-vo-francii/