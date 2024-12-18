"Пусть в доме будет уважение между девушками": Аша Матай и Жаркынай Ханайым задорно станцевали на камеру
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Казахстанские артистки Аша Матай и Жаркынай Ханайым, которых связывают родственные узы, опубликовали совместное видео в соцсети, продемонстрировав прекрасные отношения между ними, передает NUR.KZ.
Жаркынай и Аша стали гостьями новогоднего корпоратива продюсера Баян Алагузовой - нарядные артистки порадовали поклонников зажигательным танцем, продемонстрировав не только танцевальные навыки, но и крепкую дружбу.
"Привет от нас с невесткой! Пусть в каждом доме будет уважение между девушками - невестками, свекровями", - написала Аша в Instagram.
Отметим, Жаркынай Ханайым состоит в браке с актером Айдаром Аскарбеком, родным братом Аши Матай.
Это событие не осталось незамеченным в социальных сетях, где подписчики восторгались их ярким видео.
"Белые лебеди", "Жаркынай повезло иметь такую родственницу, как ты", "Какая замечательная дружба", "Видно хорошее воспитание", "Классно", - написали они в комментариях под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201903-pust-v-dome-budet-uvazhenie-mezhdu-devushkami-asha-matay-i-zharkynay-hanayym-zadorno-stancevali-na-kameru/