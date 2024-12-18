"Пусть в доме будет уважение между девушками": Аша Матай и Жаркынай Ханайым задорно станцевали на камеру

Казахстанские артистки Аша Матай и Жаркынай Ханайым, которых связывают родственные узы, опубликовали совместное видео в соцсети, продемонстрировав прекрасные отношения между ними, передает NUR.KZ.

Жаркынай и Аша стали гостьями новогоднего корпоратива продюсера Баян Алагузовой - нарядные артистки порадовали поклонников зажигательным танцем, продемонстрировав не только танцевальные навыки, но и крепкую дружбу.

"Привет от нас с невесткой! Пусть в каждом доме будет уважение между девушками - невестками, свекровями", - написала Аша в Instagram.

Отметим, Жаркынай Ханайым состоит в браке с актером Айдаром Аскарбеком, родным братом Аши Матай.

Это событие не осталось незамеченным в социальных сетях, где подписчики восторгались их ярким видео.

"Белые лебеди", "Жаркынай повезло иметь такую родственницу, как ты", "Какая замечательная дружба", "Видно хорошее воспитание", "Классно", - написали они в комментариях под публикацией.