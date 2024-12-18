"Мой уникальный муж": поздравившая Авербуха с 51-летием Арзамасова растрогала соцсети
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Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", тепло поздравила в соцсети звездного мужа, фигуриста Илью Авербуха, с днем рождения, передает NUR.KZ.
Сегодня, 18 декабря, Илье Авербуху исполнился 51 год. Арзамасова написала трогательный пост в честь именинника.
"Талантливый! Трудолюбивый! Великодушный! Понимающий! Проникновенный! Тонко чувствующий! Заботливый! Решительный! Мой! Ты так много работаешь и при этом никого из своих близких не оставляешь без внимания и ощутимой поддержки.
Как тебе хватает терпения и выдержки после решения глобальных вопросов и усталости, длинного рабочего дня переключиться дома и излучать только нежность и любовь, и быть самым внимательным мужем, отцом, сыном!
Как ты умеешь генерировать творческие идеи одну за другой в рутине и загруженном графике! Как умеешь щедро дарить людям радость и красоту!" - отметила она.
Любящая жена и мать его двоих детей пожелала имениннику всего самого хорошего.
"Я желаю от всей души, чтобы в новом году твоей жизни Вселенная наградила тебя только самыми приятными событиями! И чтобы мы вместе были их свидетелями и бенефициарами! С днем рождения, мой уникальный любимый муж!" - заключила она.
"Самая красивая пара, хорошие люди без пафоса, прекрасная семья", "Шикарное поздравление. С днем рождения", "Как же гармонично они смотрятся вместе", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201882-moy-unikalnyy-muzh-pozdravivshaya-averbuha-s-51-letiem-arzamasova-rastrogala-socseti/